В Пензенской области выдано около 160 ветеранских жилищных сертификатов Общество

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Минтруд Пензенской области выдал 157 ветеранам, а также членам семей погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны свидетельства о праве на единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилья.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, на эти цели из федерального бюджета было выделено более 184 млн. рублей.

В 2016 году средства в объеме 392 млн. рублей, поступившие из федерального бюджета, позволили предоставить 345 аналогичных свидетельств.

За весь период действия указа «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в бюджет Пензенской области на эти цели поступило 8 млрд. 840 млн. рублей, выдано 8 тыс. 988 сертификатов.