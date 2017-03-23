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В Пензенской области выдано около 160 ветеранских жилищных сертификатов

13:41 | 23.03.2017 | Общество

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Минтруд Пензенской области выдал 157 ветеранам, а также членам семей погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны свидетельства о праве на единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилья.

В Пензенской области выдано около 160 ветеранских жилищных сертификатов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, на эти цели из федерального бюджета было выделено более 184 млн. рублей.

В 2016 году средства в объеме 392 млн. рублей, поступившие из федерального бюджета, позволили предоставить 345 аналогичных свидетельств.

За весь период действия указа «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в бюджет Пензенской области на эти цели поступило 8 млрд. 840 млн. рублей, выдано 8 тыс. 988 сертификатов.
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