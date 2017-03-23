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Утверждена стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года

13:29 | 23.03.2017 | Общество

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года утверждена распоряжением правительства Пензенской области, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Утверждена стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в документе, результатом реализации стратегии является создание условий для активного долголетия пожилых людей, которые позволят повысить уровень и качество их жизни.

В нем приводятся данные, согласно которым в регионе наблюдаются следующие тенденции: увеличение численности граждан в возрасте старше трудоспособного с 337,5 тыс. человек в 2008 году до 384,9 тыс. на начало 2016-го; увеличение их удельного веса — каждый четвертый человек находится в возрасте старше трудоспособного; сохранение гендерной диспропорции — на начало прошлого года на 1 тыс. мужчин в возрасте 60 лет и старше приходилось почти вдвое больше женщин.

Кроме того, в связи со старением населения Пензенской области увеличивается показатель демографической нагрузки на лиц трудоспособного возраста. Если в 2000 году на 1 тыс. граждан трудоспособного возраста приходилось 723 пожилых человека, то на начало 2016-го — 789.

Среди направлений, по которым будет реализована стратегия — «Доходы и занятость граждан старшего поколения», «Обеспечение здоровья», «Обучение и информационная доступность», «Досуг», «Социальное обслуживание» и «Потребительский рынок».

По каждому из них дается краткая характеристика ситуации в регионе и обозначены основные задачи.

В частности, в документе сказано, что приоритетными направлениями остаются создание условий для продления трудовой деятельности работников, занятости населения старшего возраста и пенсионеров; реализация специальных программ профобучения для пожилых, желающих продолжить трудиться, а также использование гибких форм занятости, надомного труда для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
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