Пензенская область имеет хороший потенциал для развития туризма — Олег Ягов Общество

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Пензенская область имеет хороший потенциал для развития туризма. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

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«У нас нет нефти, нет газа, нет алмазов, но у нас очень хорошая база для развития туризма», — сказал он в ходе заседания пресс-клуба, посвященного теме улучшения туристической привлекательности Пензенской области, состоявшегося на базе технопарка «Рамеев» в пятницу, 24 марта.

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Он выразил уверенность в том, что развивать это направление можно только при содействии неравнодушных граждан.

«Проблема у нас одна — мы не умеем себя грамотно преподнести», — отметил зампред регионального правительства.

Олег Ягов предложил подумать о том, как можно привлечь туристов в регион, в том числе с помощью интернета, например, путем размещения видеороликов на портале YouTube.