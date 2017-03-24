Пенза могла избежать потерь в области культурного наследия — Наталья Соколова Общество

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Своевременно принятые меры по регламентации застройки исторического центра Пензы позволили бы избежать некоторых потерь среди объектов культурного наследия. Такое мнение высказала декан архитектурного факультета Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Наталья Соколова.

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«На территории Пензы располагается 15 объектов федерального значения, 149 объектов культурного наследия регионального значения. Это достаточно много», — отметила она в ходе круглого стола, состоявшегося в правительстве области в пятницу, 24 марта.

Наталья Соколова добавила, что наряду с этими объектами в историческом центре находится и так называемая фоновая застройка, которая несет в себе следы различных эпох.

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«Понимая это, еще в 2004 году коллектив преподавателей Пензенского государственного университета архитектуры и строительства провел научно-исследовательскую работу по регламентации застройки исторического центра города. Предлагалось установить различные типы регламентов поквартально, и это было сделано на весь исторический центр. Но, к сожалению, на тот период данная работа не была востребована по разным причинам. Если бы эти регламенты были введены, то, наверное, в городе не случилось бы таких потерь — и объектов культурного наследия, и вот этой фоновой застройки. Может быть, не появились бы объекты, которые сейчас отчасти портят облик города», — сказала декан архитектурного факультета ПГУАС.