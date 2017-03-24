Модератором форума «InnoMed-2017» в Пензе станет Герман Иноземцев Общество

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев выступит модератором пленарного заседания, которое состоится в рамках IV межрегионального форума производителей медицинских изделий «InnoMed-2017» в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома в пятницу, 24 марта.

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В ведомстве отметили, что Герман Иноземцев регулярно принимает активное участие в крупнейших международных деловых форумах.

«Его профессиональный опыт включает в себя как работу в штаб-квартирах фармацевтических компаний в Лондоне и Филадельфии, так и консалтинговую деятельность в области маркетинга для предприятий на территории России, Украины и Казахстана», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», программа форума «InnoMed-2017» в Пензе включает в себя пленарное заседание на тему «Развитие медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года» и церемонию подписания соглашений. Мероприятие пройдет 13–15 апреля.



Также предусмотрена работа по секциям: «Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Импорт/экспорт и локализация производств медицинских изделий на территории Российской Федерации: проблемы и пути их решения», «Механизмы государственной поддержки производителей медицинской продукции. Возможности институтов развития».

Во второй день мероприятия намечены осмотр производственно-технологических возможностей технопарка «Рамеев» и знакомство с центром доклинических исследований. Также состоятся семинары «Порядок подготовки документов на проведение клинических исследований медицинских изделий» и «Проблемы внедрения во врачебную практику новых высокотехнологичных медицинский изделий отечественного производства».

В третий день форума участники получат возможность посетить предприятия кластеров Пензенской области.