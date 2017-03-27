«Саратовские авиалинии» начали летать из Пензы в Москву Общество

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Компания «Саратовские авиалинии» приступила к осуществлению воздушных перевозок по маршруту «Пенза — Москва» и обратно самолетом Ан-148.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор пензенского аэропорта Юрий Осколков, на первых рейсах была хорошая загрузка — 50 и более пассажиров при вместимости 78 человек.

«Вечером вчера было 54», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, пассажиры положительно оценили как в целом введение новых рейсов в столицу, так и сам самолет.

«Я лично подходил к пассажирам. Они довольны и воздушным судном, и обслуживанием», — отметил Юрий Осколков.

Директор аэропорта добавил, что это же воздушное судно с мая будет летать на юг с ночевкой в Пензе.

Отвечая на вопрос о том, связано ли повышение дисциплины авиакомпании «РусЛайн», самолеты которой ранее с завидной регулярностью не вылетали по вечерам в назначенное время из Москвы в Пензу, с приходом на рынок нового игрока, Юрий Осколков сказал, что конкуренция всегда приносит пользу.

«Сейчас даже есть такой момент как бортовое питание — Саратов предоставляет его, и «РусЛайн» также запросил бортовое питание, чтобы привлекать пассажиров», — пояснил директор пензенского аэропорта.

Согласно сведениям, размещенным на сайте аэропорта Пензы, полеты «Саратовских авиалиний» в Москву и обратно утверждены на период с 26 марта по 28 октября. Время вылета в столицу — 6.30, обратно — 19.20.

Стоимость билетов на рейсы варьируется в зависимости от места размещения в салоне, нормы багажа, а также возможности возврата. Так, на предстоящий вторник, 28 марта, на сайте авиакомпании они доступны по цене 3 тыс. 500, 5 тыс. 900 и 8 тыс. 250 рублей.