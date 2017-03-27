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Иван Белозерцев поручил активизировать внедрение комплекса «Безопасный город»

19:14 | 27.03.2017 | Общество

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу и разработать дорожную карту по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», пилотными зонами для которого выбраны Пенза, Кузнецк и Кузнецкий район.

Иван Белозерцев поручил активизировать внедрение комплекса «Безопасный город»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Техническое задание по системе «Безопасный город» отправлено на согласование со специалистами Приволжского регионального центра МЧС. Аппаратно-программный комплекс в Пензенской области пытаются внедрить с 2007 года, но системного подхода к решению проблемы не было. Нужно четко понимать в связи с введением в эксплуатацию новых объектов, куда и как перенацелить имеющиеся камеры и сколько докупить новой аппаратуры», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 27 марта.

Иван Белозерцев добавил, что при необходимости будут заложены дополнительные средства в региональный бюджет.

Как сообщает пресс-служба облправительства, финансирование работ по созданию комплекса осуществляется в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в Пензенской области в 2014–2020 годах» госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области».

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На эти цели из бюджета региона в 2016 году было выделено свыше 9 млн. рублей. В Пензе установлено 60 цифровых камер, закуплено программное и серверное оборудование.

В прошлом году с использованием правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» было выявлено 26 преступлений, пресечено 249 административных правонарушений. За январь и февраль 2017 года зафиксировано 139 правонарушений.

Сотрудники правоохранительных органов считают необходимым интегрировать в систему камеры видеонаблюдения, расположенные на объектах массового пребывания людей.
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