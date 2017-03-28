ЦОДД компенсирует пензенцу расходы на ремонт поврежденной на штрафстоянке машины Общество

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Решение мирового судьи, которым c МБУ «Центр организации дорожного движения Пензы» в пользу автовладельца взыскано около 30 тыс. рублей в связи с повреждением машины на штрафстоянке на улице Коммунистической, признано законным.

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«25 марта 2016 года автомобиль «ВАЗ-2114», принадлежащий мужчине, был помещен на специализированную стоянку. Забирая в тот же день свою машину, истец обнаружил новые повреждения, в связи с чем обратился в отдел полиции. Проверкой были подтверждены и описаны различные по форме и размеру потертости и царапины на левом краю капота, на диске заднего правого колеса, на крыле и бампере, а также установлено отсутствие умысла на повреждение чужого имущества», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он пояснил, что вместе с тем в акте приема-передачи транспортного средства на стоянку были зафиксированы лишь мелкие деформации на кузове с нарушением лакокрасочного покрытия.

«Стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составила 17 тыс. 184 рубля», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что решением мирового судьи c ЦОДД было взыскано: 15 тыс. 573 рубля за ремонт машины, 6 тыс. рублей в качестве расходов по оценке ущерба, 623 рубля — госпошлина, 5 тыс. рублей — оплата услуг представителя, а также 1 тыс. рублей в пользу экспертного учреждения за оплату участия эксперта-автотехника, трассолога в судебном заседании.

Представитель суда добавил, что на решение мирового судьи ответчик подал апелляционную жалобу, однако она была оставлена без удовлетворения.