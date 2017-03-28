Капсулу с письмом потомкам в Пензе никто не вскрывал — мэрия Общество

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Информация о том, что капсула с письмом потомкам, замурованная в горизонтальной гранитной плите у монумента «Росток» в Пензе, была якобы преждевременно извлечена, не соответствует действительности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии, комментируя ранее появившиеся в некоторых СМИ сведения, основанные на домыслах из соцсетей.

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«Капсулу не вскрывали. Это ложная информация. Официальное вскрытие будет, как и планировалось, осенью», — подчеркнули в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что даже если во время работ по реконструкции набережной реки Суры капсула по каким-то причинам выпадет из стелы, она незамедлительно будет замурована обратно.

«Ситуация находится на личном контроле начальника управления капитального строительства Пензы Игоря Умнова», — сказали в мэрии.