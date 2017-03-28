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Пензенская полиция занялась двумя женщинами после рождения у них ВИЧ-инфицированных детей

11:43 | 28.03.2017 | Общество

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту рождения в Пензенской области двоих детей с ВИЧ-инфекцией после отказа их матерей от наблюдения во времени беременности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель главврача клинического центра специализированных видов медпомощи Сергей Олейник.

Пензенская полиция занялась двумя женщинами после рождения у них ВИЧ-инфицированных детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К сожалению, увеличивается количество женщин, которые отказываются от наблюдения по поводу ВИЧ-инфекции и от назначения химиопрофилактики ребенку. […] У нас был один диагноз выставлен в 2016 году и один — уже в 2017 году. По таким ситуациям, когда мамы игнорируют интересы своего ребенка, мы подаем информацию в правоохранительные органы для привлечения [женщин] к уголовной ответственности за оставление детей в угрозе заражения», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, ранее в Пензенской области подобных ситуаций не возникало.

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«Этой работой мы начали серьезно заниматься с прошлого года во взаимодействии с прокуратурой Пензенской области. Они понимают важность ситуации. В целом сейчас на уровне Минздрава России и правительства РФ эти случаи [рождение ВИЧ-инфицированных детей] оцениваются как чрезвычайные происшествия. Поэтому мы сейчас пытаемся привлечь внимание через СМИ к тому, чтобы женщины вовремя становились на учет по беременности, чтобы у них была вовремя выявлена ВИЧ-инфекция, если она есть, и вовремя назначена химиопрофилактика», — сказал Сергей Олейник.

Он подчеркнул, что при своевременно назначенном лечении женщина с ВИЧ-инфекцией может родить абсолютно здорового ребенка.

«Если человек полностью отказывается от наблюдения, то вероятность рождения ребенка [с ВИЧ-инфекцией] может достигать 30–35%. [...] Если на всех этапах — до родов, во время беременности, после родов — проводится химиопрофилактика, то вероятность рождения такого ребенка стремится к 1–1,5% максимум. Фактически высока вероятность рождения здорового ребенка», — резюмировал собеседник агентства.
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