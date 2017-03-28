Пензенская полиция занялась двумя женщинами после рождения у них ВИЧ-инфицированных детей Общество

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту рождения в Пензенской области двоих детей с ВИЧ-инфекцией после отказа их матерей от наблюдения во времени беременности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель главврача клинического центра специализированных видов медпомощи Сергей Олейник.

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«К сожалению, увеличивается количество женщин, которые отказываются от наблюдения по поводу ВИЧ-инфекции и от назначения химиопрофилактики ребенку. […] У нас был один диагноз выставлен в 2016 году и один — уже в 2017 году. По таким ситуациям, когда мамы игнорируют интересы своего ребенка, мы подаем информацию в правоохранительные органы для привлечения [женщин] к уголовной ответственности за оставление детей в угрозе заражения», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, ранее в Пензенской области подобных ситуаций не возникало.

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«Этой работой мы начали серьезно заниматься с прошлого года во взаимодействии с прокуратурой Пензенской области. Они понимают важность ситуации. В целом сейчас на уровне Минздрава России и правительства РФ эти случаи [рождение ВИЧ-инфицированных детей] оцениваются как чрезвычайные происшествия. Поэтому мы сейчас пытаемся привлечь внимание через СМИ к тому, чтобы женщины вовремя становились на учет по беременности, чтобы у них была вовремя выявлена ВИЧ-инфекция, если она есть, и вовремя назначена химиопрофилактика», — сказал Сергей Олейник.

Он подчеркнул, что при своевременно назначенном лечении женщина с ВИЧ-инфекцией может родить абсолютно здорового ребенка.

«Если человек полностью отказывается от наблюдения, то вероятность рождения ребенка [с ВИЧ-инфекцией] может достигать 30–35%. [...] Если на всех этапах — до родов, во время беременности, после родов — проводится химиопрофилактика, то вероятность рождения такого ребенка стремится к 1–1,5% максимум. Фактически высока вероятность рождения здорового ребенка», — резюмировал собеседник агентства.