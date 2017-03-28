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Валерий Лидин дал рекомендации уполномоченному по правам человека в Пензенской области

11:51 | 28.03.2017 | Общество

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин предложил уполномоченному по правам человека в регионе Елене Роговой, представившей доклад о работе в 2016 году на 42-й очередной сессии во вторник, 28 марта, в следующий раз наполнить свое выступление конкретными примерами положительного решения проблемных вопросов.

Валерий Лидин дал рекомендации уполномоченному по правам человека в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Единственное пожелание, […] чтобы все-таки акцент был сделан на положительных решениях вопросов, с которыми обращаются избиратели, жители Пензенской области к уполномоченному», — сказал спикер регионального парламента, отметив, что доклад не должен содержать исключительно количественные показатели.

Валерий Лидин попросил Елену Рогову учесть это в будущем.

Также он добавил, что крайне важно объединить усилия уполномоченного, органов власти и общественников для оказания реальной помощи тем, кто в ней нуждается.
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