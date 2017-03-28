В Пензенской области заболеваемость бешенством среди животных снизилась более чем на 65% Общество

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Заболеваемость бешенством среди животных снизилась в Пензенской области на 66,1% по итогам 2016 года по отношению к уровню 2015-го. Такие данные опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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Всего в прошлом году, по сведениям ведомства, был зарегистрирован 41 случай заболевания.

Из них по 12 случаев бешенства пришлось на лисиц и собак, 14 — на кошек кошек, еще три — на сельскохозяйственных животных.

34 населенных пункта было отнесено к неблагополучным. Наибольшая концентрация очагов бешенства регистрировалась в Пензенском, Сердобском и Шемышейском районах — по четыре, а также в Городищенском районе, где их было три.

Уровень обращений населения по поводу укусов животных составил 199,1 на 100 тыс. населения — зафиксировано 2 тыс. 709 случаев. В структуре обратившихся за антирабической помощью 43,6% приходится на граждан после укусов собак, 21,3% — кошек. При этом все животные имели владельцев.