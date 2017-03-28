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Под Пензой избежала суда женщина, ударившая собутыльника утюгом по голове

13:44 | 28.03.2017 | Общество

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Производство по уголовному делу, которое ранее было возбуждено в отношении 20-летней жительницы Пензенской области, ударившей собутыльника утюгом, прекращено по ходатайству потерпевшего.

Под Пензой избежала суда женщина, ударившая собутыльника утюгом по голове

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В конце сентября 2016 года женщина принимала участие в распитии спиртных напитков в компании своих знакомых в квартире одного из них в Городище. Обидевшись на слова 29-летнего хозяина об ее образе жизни и отношениях с представителями противоположного пола, она схватила утюг и нанесла им потерпевшему удар по голове», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что мужчина, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины лица, на следующий день был доставлен в больницу.

«В ходе рассмотрения уголовного дела женщина возместила потерпевшему моральный вред. По ходатайству потерпевшего производство по делу прекращено в связи с примирением», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что утюг, являвшийся вещественным доказательством по делу, возвращен владельцу.

«По иску прокурора с женщины взыскана стоимость лечения потерпевшего, затраты на которое понесены за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования», — отметила старший помощник прокурора.
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