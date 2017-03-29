В пензенской прокуратуре открыта горячая линия по вопросам занятости населения Общество

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Горячая линия по вопросам соблюдения трудового законодательства открыта в прокуратуре Пензенской области в среду, 29 марта.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова,организация ее работы обусловлена высоким уровнем скрытых нарушений в сфере занятости населения и оплаты труда.

«Обо всех фактах невыплаты заработной платы можно сообщить в прокуратуру области по телефону: +7 (8412) 46-40-89, в том числе на условиях анонимности. По указанному номеру можно также получить разъяснения по интересующим вопросам, связанным с исполнением трудового законодательства», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что горячая линия будет работать до 31 марта.