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Губернатор распорядился провести в Пензе конкурс на лучший проект памятника матери

10:21 | 29.03.2017 | Общество

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев распорядился организовать в Пензе конкурс на лучший проект памятника матери. Об этом сообщил сам глава региона в микроблоге «Твиттер» в среду, 29 марта.

Губернатор распорядился провести в Пензе конкурс на лучший проект памятника матери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что по итогам конкурса будет определено в том числе место размещения нового памятника.

«Этот объект должен стать центром притяжения людей, как самих горожан, так и гостей областного центра», — написал Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве 20 февраля 2017 года, губернатор Иван Белозерцев предложил установить в Пензе памятник матери. По мнению главы региона, на реализацию проекта может уйти год-полтора.
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