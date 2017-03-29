Кузнецкая «Надежда» вошла в топ-100 российских здравниц Общество

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Санаторий «Надежда», расположенный в 7 км от города Кузнецка Пензенской области и входящий в структуру АО «Сельская здравница», занял 95 строчку рейтинга инвестпривлекательности «Топ-100 российских здравниц», который впервые составлен Ассоциацией оздоровительного туризма и рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»).

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Он стал единственным учреждением региона, включенным в этот список.

Как поясняется в описании методики рейтинга, в его основе лежит ряд отраслевых и финансовых показателей, полученных по результатам анкетирования более 300 здравниц. Для верификации информации использовались данные Росстата и Федеральной налоговой службы, представленные в системе профессионального анализа рынков и компаний.

Эксперты оценивали инвестпривлекательность здравниц, ориентированных прежде всего на открытый рынок санаторно-курортных услуг. По этой причине в состав участников не попал ряд крупных ведомственных санаториев, работающих преимущественно в интересах конкретных корпораций и организаций, а также здравницы, где доля санаторно-курортных услуг составляла менее 40%.

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Интегральный рейтинг инвестпривлекательности базируется на показателях, сгруппированных в три блока — масштаб бизнеса, его эффективность и инвестиционный потенциал.

По масштабу бизнеса санаторий «Надежда» занял среди 100 здравниц 98 место, по его эффективности — 47-е, а по инвестпотенциалу — 75-е.

Лидером рейтинга инвестпривлекательности стал башкирский санаторий «Янган-Тау».

Всего в топ-100 попали санатории из 27 регионов России. Больше всего — 48 здравниц — приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Тремя и более здравницами в рейтинге представлены девять регионов.