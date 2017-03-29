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Ильдар Акчурин передал сертификат на покупку плитки для «Дома Вероники»

19:05 | 29.03.2017 | Общество

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, директор по общим вопросам компании «Жилстрой» Ильдар Акчурин передал руководителю региональной общественной организации «Благовест» Марии Львовой-Беловой денежный сертификат на покупкой керамической плитки для центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

Ильдар Акчурин передал сертификат на покупку плитки для «Дома Вероники»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия», в ходе визита на строящийся объект в среду, 29 марта, народный избранник осмотрел двухэтажное здание.

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Он высказал ряд рекомендаций, касающихся отделочных работ.

«Важно, чтобы люди, которые испытывают в жизни трудности, для которых каждый день — это битва за жизнь, чувствовали поддержку. Для них это огромный стимул, источник жизненной энергии», — отметил Ильдар Акчурин.

Единоросс выразил уверенность в том, что проекты, подобные «Дому Вероники», сплачивают людей.

«Сегодня, когда в обществе все мы испытываем дефицит внимания, дефицит добра, такие проекты, я уверен, объединяют нас в стремлении помогать тем, кому это необходимо», — сказал депутат.
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