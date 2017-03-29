Ильдар Акчурин передал сертификат на покупку плитки для «Дома Вероники» Общество

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, директор по общим вопросам компании «Жилстрой» Ильдар Акчурин передал руководителю региональной общественной организации «Благовест» Марии Львовой-Беловой денежный сертификат на покупкой керамической плитки для центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

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Как сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия», в ходе визита на строящийся объект в среду, 29 марта, народный избранник осмотрел двухэтажное здание.

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Он высказал ряд рекомендаций, касающихся отделочных работ.

«Важно, чтобы люди, которые испытывают в жизни трудности, для которых каждый день — это битва за жизнь, чувствовали поддержку. Для них это огромный стимул, источник жизненной энергии», — отметил Ильдар Акчурин.

Единоросс выразил уверенность в том, что проекты, подобные «Дому Вероники», сплачивают людей.

«Сегодня, когда в обществе все мы испытываем дефицит внимания, дефицит добра, такие проекты, я уверен, объединяют нас в стремлении помогать тем, кому это необходимо», — сказал депутат.