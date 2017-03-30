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В Пензе обсудили программу развития транспортной инфраструктуры до 2026 года

13:10 | 30.03.2017 | Общество

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Члены постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности рассмотрели проект решения об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пензы на 2017–2026 годы в ходе внеочередного заседания, состоявшегося в четверг, 30 марта.

В Пензе обсудили программу развития транспортной инфраструктуры до 2026 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве докладчика по данному вопросу выступил и.о. начальника управления экономического развития мэрии Пензы Рашид Юманкулов.

Он пояснил, что программа направлена на обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для граждан, улучшение качества и эффективности обслуживания населения, а также повышение безопасности движения.

«Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач: первое — развитие дорожного хозяйства города Пензы», — сказал Рашид Юманкулов, добавив, что в числе других актуальных вопросов — совершенствование организации дорожного движения.

В ходе обсуждения отдельных положений программы, депутат Владимир Мутовкин поинтересовался, из каких именно источников планируется привлечь на реализацию программы внебюджетные средства в размере 480 млн. рублей.

Как пояснил Рашид Юманкулов, предполагается задействовать инвесторов при создании парковок и формировании инфраструктуры для грузового транспорта.

В продолжение темы Владимир Мутовкин указал на то, что в публичных слушаниях по проекту программы, которая имеет большую значимость для подавляющего большинства жителей Пензы, принял участие лишь один человек. Он поинтересовался, каким образом происходило информирование граждан о предстоящем обсуждении.

Рашид Юманкулов отметил, что сведения были размещены в газете «Муниципальные ведомости» и на сайте гордумы.

В связи с этим депутат рекомендовал рассмотреть более эффективные способы анонсирования публичных слушаний.

В продолжение обсуждения Рашид Юманкулов сообщил, в частности, что в рамках реализации программы в 2017 году на покупку муниципального транспорта предусмотрено 10 млн. рублей.

По итогам рассмотрения члены комиссии в целом поддержали предлагаемую программу.

Планируется, что она будет утверждена в ходе 32-й сессии пензенской гордумы, которая состоится в предстоящую пятницу, 31 марта. Данный вопрос значится в повестке под номером 11.
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