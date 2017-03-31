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В Пензе психолог попросила помещение для проведения консультаций по борьбе с суицидами

09:10 | 31.03.2017 | Общество

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Директор общественной организации практикующих психологов «Круг доверия» Наталья Манченкова обратилась к главе Минтруда Пензенской области Евгению Трошину с просьбой оказать содействие в выделении помещения для оказания психологических услуг в ходе личного приема министра.

В Пензе психолог попросила помещение для проведения консультаций по борьбе с суицидами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, там намечено проводить групповые консультации родителей и детей в рамках борьбы с подростковыми суицидами.

Евгений Трошин отметил важность подобного направления деятельности и подчеркнул, что для оказания данных услуг необходимы хорошие условия.

Министр дал поручение оценить возможности выделения помещения для общественной организации и взял решение данного вопроса на личный контроль, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.
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