Максим Уханов сменил Сергея Шеменева на посту главы Пензастата Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Максим Уханов назначен руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области с пятницы, 31 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в Пензастате.

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Предыдущий руководитель ведомства Сергей Шеменев освобожден от замещаемой должности и уволен с федеральной государственной гражданской службы 30 марта по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Уханов Максим Александрович родился в Пензе 1 августа 1976 года.

В 1998 году окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Механизация сельского хозяйства».

В 2000 году в том же вузе получил второе высшее образование по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

В 2006 году прошел профессиональную переподготовку в Поволжской академии госслужбы имени П.А. Столыпина по программе «Государственное управление финансово-кредитными и налоговыми отношениями», кандидат технических наук.

В 1998 году начал трудовую деятельность инженером отдела маркетинга ОАО «Пензенский арматурный завод».

С 2001 года работает в органах статистики Пензенской области. Занимал должности начальника отдела материально-технического и хозяйственного обслуживания Пензенского областного комитета статистики, с 2002 года был заместителем начальника отдела статистики предприятий, с 2007 года — начальником отдела статистики предприятий.

С декабря 2009 года — заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.

Приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 марта 2017 года назначен с 31 марта на должность федеральной государственной гражданской службы руководителя Пензастата.

Имеет классный чин советника государственной гражданской службы РФ первого класса.

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Награжден медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во всероссийской переписи населения 2002 года», медалью «За заслуги в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» и медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения 2010 года».

Отмечен благодарственным письмом Федеральной службы государственной статистики.

В 2015 году удостоен благодарности губернатора Пензенской области.

Награжден медалью «За труды в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2016).