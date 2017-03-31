Около 60% вышедших на свободу осужденных готовы работать — пензенское УФСИН Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Около 60% осужденных, вышедших на свободу из мест лишения свободы и проживающих в Пензенской области, готовы устроиться на работу. Об этом сообщил начальник отделения воспитательной работы с осужденными управления ФСИН по региону Павел Стариков.

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«Я не скажу, что они выходят на 100% все такие белые, пушистые и порядочные. […] Где-то порядка 60% осужденных, освободившихся из мест лишения свободы — это те, которые не допускали нарушений, находясь в наших исправительных учреждениях, и готовы в принципе работать», — сказал он в ходе круглого стола, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 31 марта.

Вместе с тем представитель ведомства обратил внимание на то, что многие лица с судимостью, в том числе положительно характеризовавшиеся, повторно идут на преступления из-за постоянных отказов при попытке трудоустроиться.

«За 2016 год из исправительных учреждений Пензенской области освободились 2 тыс. 280 человек, в том числе 1 тыс. 447 являются жителями Пензенской области», — уточнил Павел Стариков.

Он подчеркнул, что примерно за полгода до освобождения с каждым осужденным проводится работа: уточняется его предполагаемое место жительства в будущем, имеющаяся профессия, а также направляются запросы в центры занятости об имеющихся вакансиях.

«У нас в исправительных учреждениях есть образовательные учреждения среднего образования. Имеется возможность получения высшего образования», — добавил Павел Стариков.

Он пояснил, что заключенные могут получить образование по 15 лицензируемым профессиям, среди которых — сварщик, мастер технического обслуживания и ремонта машинно-транспортного парка, электромонтер, столяр и портной.

«В прошлом году мы обучили 1 тыс. 15 осужденных, то есть большая часть осужденных, которые освобождаются из мест лишения свободы, […] имеет образование и возможность в дальнейшем трудоустроиться на предприятиях Пензенской области», — отметил представитель УФСИН.