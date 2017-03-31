В Пензе обсудили нюансы применения закона о квотировании рабочих мест для судимых лиц Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Нюансы применения регионального закона о квотировании рабочих мест для лиц с судимостью, освободившихся из мест лишения свободы, стали главной темой встречи, состоявшейся в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 31 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инициатором ее проведения выступили депутаты регионального парламента, которые оперативно отреагировали на опасения, высказанные в середине недели представителями бизнеса и общественных организаций.

К обсуждению положений закона и вариантов его возможной доработки были приглашены все заинтересованные стороны: чиновники областных ведомств — Минтруда, Минэкономики, представители управления ФСИН РФ, бизнес-омбудсмен, а также руководители реготделений общественных организаций «Опора России» и «Деловая Россия».

Обращаясь к собравшимся, заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова сообщила, что законопроект обсуждался еще предыдущим созывом регионального парламента, однако был отклонен правовым управлением облправительства в связи с отсутствием аналогичного федерального нормативного акта.

«Тем не менее прокуратурой Пензенской области было рекомендовано приступить к разработке данного законопроекта, поскольку в большинстве регионов Российской Федерации подобные законы действуют», — пояснила она.

Ольга Майорова обратила внимание на то, что с целью изучения мнения предпринимателей были организованы публичные слушания, а сам законопроект был размещен на отведенной для этого официальной площадке и направлен в ассоциацию промышленников Пензенской области, реготделения «Деловой России» и «Опоры России».

Свои слова замминистра подкрепила распечатками соответствующих скриншотов.

«После того, как были закончены публичные слушания, министерство экономики также в установленном порядке подготовило соответствующее заключение об оценке регулирующего воздействия данного закона», — сказала Ольга Майорова.

Затем, по ее словам, на заседании комитета Законодательного собрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике, где предполагалось участие бизнес-омбудсмена в Пензенской области, в его отсутствие состоялось обсуждение нормативного акта с предпринимателями, которые смогли задать интересующие вопросы и получить ответы — лишь после этого он был вынесен на сессию.

Ольга Майорова подчеркнула, что региональный закон не отменяет действия ТК РФ, а, следовательно, работодатель, несмотря на квоты, может не принять на службу сотрудника, в том числе бывшего осужденного, который не подходит ему по каким-либо требованиям.

В свою очередь заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев заверил собравшихся, что депутатский корпус готов учесть мнение предпринимательского сообщества и при необходимо внести в закон изменения.

Он добавил, что его реальное функционирование возможно только при наличии санкций, которые пока не предусмотрены.

«Сейчас, я так понимаю, это определенный переходный период — год, может быть, полтора года, когда санкции по этому закону не работают. Это как раз то время, когда мы посмотрим, насколько данный закон будет востребован», — пояснил вице-спикер.

Вячеслав Космачев уточнил, что квота распространяется только на вакантные места, сведения о которых предоставлены в центр занятости, и лишь для тех бывших осужденных, которые встали на биржу труда — это около 100 человек в год.

В ходе дальнейшего обсуждения председатель областного отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Михаил Лисин предложил включить в закон экономическую мотивацию предпринимателей.

По словам Вячеслава Космачева, этот момент будет проработан.

Присутствовавший на мероприятии уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Карим Кузахметов призвал в будущем проводить очное обсуждение важных законопроектов с представителями заинтересованных сторон.

По итогам встречи участники договорились сообща контролировать исполнение закона на территории Пензенской области.