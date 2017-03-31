В Пензе не исключают возможность поощрения работодателей за трудоустройство судимых Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Заместитель министра труда социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова не исключила возможность доработки регионального закона о квотировании рабочих мест для лиц с судимостью, освободившихся из мест лишения свободы, в части введения определенных экономических стимулов для работодателей.

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«Мы можем дополнить этот закон какими-то экономическими стимулами […] и вынести его на обсуждение предпринимательского сообщества и органов исполнительной власти», — сказала она в ходе встречи в Законодательном собрании региона, организованной с целью обсуждения положений закона и вариантов его возможной доработки, которая состоялась в пятницу, 31 марта.

Ольга Майорова добавила, что такая практика есть в ряде регионов, где приняты подобные законы.

По ее словам, в случае каких-либо дополнений поправки к закону должны пройти все предусмотренные этапы согласования.

«Минтруд [Пензенской области] со своей стороны готов дополнить этот закон мерами экономического стимулирования работодателей, принимающих осужденных и инвалидов», — подчеркнула она.