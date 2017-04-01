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Мэр Пензы рассмотрел варианты размещения памятника матери

13:28 | 01.04.2017 | Общество

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Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев рассмотрел несколько вариантов возможного размещения памятника матери в субботу, 1 апреля.

Мэр Пензы рассмотрел варианты размещения памятника матери

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе со своим заместителем Ириной Ширшиной, начальником управления градостроительства и архитектуры Пензы Магомедом Агамагомедовым и главным художником города Сергеем Петровым он посетил Юбилейную площадь, территорию возле роддома на улице Пушкина и сквер на улице Славы.

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«У памятника должна быть своя концепция, легенда, он должен выглядеть монументально. Мать ― это самое святое, самый дорогой и близкий сердцу человек, поэтому было бы замечательно иметь в городе место, где можно ей поклониться», ― сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, жители Пензы могут присылать свои предложения о месте размещения памятника на адрес электронной почты, указанный на сайте городской администрации.

«По предварительным данным, работы по выполнению скульптуры планируется провести в два этапа: первый ― отбор лучших идей, второй ― проработка окончательного варианта с учетом выбранного места установки», ― добавили в пресс-службе.
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