В Пензе комиссия оценила состояние дворов, которые просят благоустроить Общество

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Выездная комиссия провела обход внутридворовых территорий многоквартирных домов, жители которых обращаются в городскую и районные администрации Пензы с предложениями по благоустройству в субботу, 1 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

В состав рабочей группы вошли вице-мэр Юрий Ильин, главы районных администраций, руководители ведомств коммунальной отрасли, сотрудники аппарата администрации Пензы.

Они осмотрели дворы по улицам Воронова, 2; Экспериментальной, 5; Терновского, 164; Саранской, 7; Герцена, 14; Толстого, 5.

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Оценив благоустройство данных дворов, члены комиссии отметили, в первую очередь, неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров, а также необходимость установки бордюрного камня и других видов работ.

Также в ходе выездного мероприятия до жителей еще раз была донесена информация об условиях участия в проекте «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».

В настоящее время определен перечень работ, которые могут быть выполнены в рамках программы, ― это ремонт внутриквартальных и пешеходных дорог, тротуаров, систем наружного освещения и установка новых лавочек и урн, сообщает пресс-служба мэрии.