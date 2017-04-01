19:16:35 Суббота, 1 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе комиссия оценила состояние дворов, которые просят благоустроить

16:15 | 01.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Выездная комиссия провела обход внутридворовых территорий многоквартирных домов, жители которых обращаются в городскую и районные администрации Пензы с предложениями по благоустройству в субботу, 1 апреля.

В Пензе комиссия оценила состояние дворов, которые просят благоустроить

Фото: Penza-gorod.ru

В состав рабочей группы вошли вице-мэр Юрий Ильин, главы районных администраций, руководители ведомств коммунальной отрасли, сотрудники аппарата администрации Пензы.

Они осмотрели дворы по улицам Воронова, 2; Экспериментальной, 5; Терновского, 164; Саранской, 7; Герцена, 14; Толстого, 5.

Читайте также

Заявки на участие в «Формировании современной городской среды» принимаются до 29 апреля

Оценив благоустройство данных дворов, члены комиссии отметили, в первую очередь, неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров, а также необходимость установки бордюрного камня и других видов работ.

Также в ходе выездного мероприятия до жителей еще раз была донесена информация об условиях участия в проекте «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».

В настоящее время определен перечень работ, которые могут быть выполнены в рамках программы, ― это ремонт внутриквартальных и пешеходных дорог, тротуаров, систем наружного освещения и установка новых лавочек и урн, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области пройдут дни открытых дверей самарского медуниверситета В Пензе возбуждено уголовное дело по факту кражи норковой шубы из торгового центра
Житель Пензы осужден за телефонное мошенничество Угрожавший женщине бензопилой и укравший кур житель Пашково осужден условно
В Пензе в колонии №7 выявлены нарушения в медчасти и столовой Пензенские легкоатлеты тренируются в составе сборной России в Адлере
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама