Мэру Могилева переданы памятные сувениры из Пензы Общество

Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Вице-мэр Андрей Шевченко вручил приветственный адрес и памятные сувениры от главы администрации Пензы Виктора Кувайцева мэру Могилева Владимиру Цумареву в ходе встречи, состоявшейся в рамках визита в Белоруссию в минувшую субботу, 1 апреля.

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В ней также приняла участие председатель пензенского горспорткомитета Наталья Озерова.

«Состоялся обмен мнениями о возможностях более плотного сотрудничества городов-побратимов Пензы и Могилева в различных сферах. Затем пензенские гости осмотрели пешеходный переход под Пушкинским мостом через Днепр, реконструкция которого была проведена недавно. Особенностью пешеходного перехода стала экспозиция фотографий, отражающих историю города Могилева», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.