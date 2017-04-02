Виктор Кувайцев поручил проработать вопрос о ремонте бани в Ахунах Общество

Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отреагировал на обращение жителей микрорайона Ахуны, выразивших озабоченность состоянием бани на улице Конструкторской.

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 2 апреля, он выехал на место, чтобы оценил состояние имущественного комплекса предприятия, пообщаться с персоналом и посетителями.

Как сообщил директор МУП «Пензенские бани» Петр Беденак, за последний месяц баню посетили более 1 тыс. 200 человек, то есть она востребована у населения.

«В настоящее время закуплены строительные материалы для замены обшивки в парном отделении общего зала, для покраски крыши, для обустройства навеса в котельной над углем для топки», — проинформировал он мэра.

По результатам осмотра Виктор Кувайцев отметил, что состояние первого этажа здания, где находятся помывочные и касса, является удовлетворительным, соответствующим санитарным нормам. Вместе с тем второй этаж, где ранее располагались административный и хозяйственный блоки, нуждается в ремонте: перекрытия обветшали, ситуацию усугубил произошедший пожар.

«Мы не должны допустить разрушения помещения и закрытия муниципальной бани. Она должна быть современной и предоставлять качественные услуги жителям», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, он поручил директору предприятия обратиться в управление капитального строительства города для составления проектно-сметной документации по восстановлению хозяйственно-административной части здания.