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В Пензе открыт музей истории органов ЗАГС

18:01 | 02.04.2017 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Музей, посвященный истории органов ЗАГС региона, открыт в территориальном отделе записей актов гражданского состояния Октябрьского района Пензы.

В Пензе открыт музей истории органов ЗАГС

Фото: Zags.pnzreg.ru

«Вниманию посетителей представлены экспонаты XIX и XX веков. Среди них — свадебные наряды и украшения, фотографии, медали, старинные подлинные документы. Кроме того, в коллекции имеются свадебные платья народностей Пензенской области. Пополнили экспозицию и предметы ведущего-регистратора свадебной церемонии — нагрудный знак, перьевая ручка, чернильница и очки», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении ЗАГС региона.

В ведомстве добавили, что также в музее выставлены медали, которые изготавливались по спецзаказу и вручались на торжественной регистрации рождения ребенка.

На данный момент по всей Пензенской области собрано более 50 экспонатов.
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