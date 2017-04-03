Более половины пензенцев не собираются выходить на субботник — опрос Общество

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Более 50% жителей Пензенской области не планируют выходить на субботник. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 20 марта по 2 апреля 2017 года, в котором приняли участие 314 пользователей, в том числе 261 из Пензы и области.

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Вопрос, который был задан интернет-пользователям, звучал следующим образом: «Выйдете ли Вы на субботник, чтобы помочь коммунальным службам убрать улицы?»

Отвечая на него, почти 38% респондентов выбрали вариант «Однозначно не выйду», свыше около 15% — «Скорее не выйду».

Почти столько же сказали, что они скорее всего выйдут, чтобы помочь коммунальщикам.

Решение однозначно оказать содействие в наведении порядка и чистоты на улицах приняли для себя чуть более четверти опрошенных — примерно 28%.

Затруднились с ответом около 4% респондентов.

Согласно результатам другого опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 6 по 19 марта 2017 года, почти 70% жителей Пензенской области высказали уверенность в том, что весенние субботники нужны.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов стартовал в Пензенской области 20 марта.

В его рамках руководителям предприятий и организаций рекомендовано организовать еженедельные санитарные пятницы, обеспечить проведение работ по благоустройству, а также высадке зеленых насаждений.

Завершится областной месячник субботником 22 апреля. В Пензе их планируется провести два — первый состоится уже 8 апреля.