Пензенцев пригласили на мероприятие под девизом «Депрессия: давай поговорим» Общество

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Пенза присоединится к всероссийской акции «Будь здоров», посвященной в 2017 году повышению уровня информированности населения о депрессии, которая пройдет во Всемирный день здоровья, 7 апреля.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в этом году девиз информационной кампании «Депрессия: давай поговорим».

Мероприятия, организованные пензенским областным центром медицинской профилактики, будут проходить на базе дворца спорта «Олимпийский» с 10.00 до 12.00.

Любой желающий сможет пройти медицинское обследование, направленное на выявление факторов риска возникновения депрессии, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей.

Врачи-психотерапевты помогут сформировать навыки по преодолению стрессовых ситуаций.

Кроме этого, в 11.00 состоится бесплатное занятие по фитнес-аэробике под руководством профессионального инструктора.