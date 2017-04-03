Николай Тактаров возглавил центр занятости населения Пензы Общество

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Николай Тактаров, который на протяжении 17 лет занимал пост председателя областной избирательной комиссии, возглавил центр занятости населения Пензы.

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По его словам, он приступил к работе в новой должности с понедельника, 3 апреля.

«Я полагаю, что функция центра занятости — посредничество между работодателями и соискателями. Здесь сосредоточены силы, которые помогают людям, нуждающимся в работе, найти свою трудовую нишу, а для этого нужна информация с предприятий о наличии рабочих мест в соответствии с квалификацией этих соискателей», — прокомментировал Николай Тактаров корреспонденту ИА «PenzaNews» свой новый круг обязанностей.

Он добавил, что сначала необходимо принять дела, а уже затем будут намечены конкретные шаги по достижению поставленных задач.

Тактаров Николай Михайлович родился в Зубово-Полянском районе Мордовской АССР 5 сентября 1951 года.

В 1974 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 1988 году — Саратовскую высшую партийную школу по специальности «Партийное и советское строительство», в 2002 году — Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В 1979–1981 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР в должности заместителя командира роты по политической части.

Работал в сельском хозяйстве, инструктором отдела рабочей и сельской молодежи мордовского обкома ВЛКСМ.

С 1984 по 1989 годы трудился в пензенском обкоме КПСС.

С 1989 по 1990 годы был первым секретарем неверкинского райкома КПСС Пензенской области.

В 1990–1999 годах — начальник отдела, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области.

С 1995 года — член избирательной комиссии Пензенской области.

С 1999 по 2003 годы замещал должность председателя избирательной комиссии Пензенской области второго состава.

В 2003 году был рекомендован ЦИК России в состав избирательной комиссии Пензенской области. В июле того же года единогласно избран председателем облизбиркома третьего состава.

В июле 2007 также по рекомендации ЦИК России был избран председателем избирательной комиссии Пензенской области в третий раз.

В июле 2011 года был избран председателем избирательной комиссии Пензенской области пятого созыва.

В конце 2016 года освободил должность главы облизбиркома.



С 3 апреля 2017 года — директор центра занятости населения Пензы.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), почетным знаком «За заслуги в организации выборов» (2007), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2008), почетной грамотой президента РФ (2012), юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы» и другими наградами.