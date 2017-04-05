15:46:02 Среда, 5 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенское УФАС признало ненадлежащей рекламу в каталоге гипермаркета «Лента»

13:14 | 05.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области признала ненадлежащей рекламу молочной смеси «Combiotic Hipp», на которую в каталоге гипермаркета «Лента» была обещана скидка в размере 40%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пензенское УФАС признало ненадлежащей рекламу в каталоге гипермаркета «Лента»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С заявлением в антимонопольную службу обратилась покупательница, которой данная продукция не была продана по сниженной цене.

По данным УФАС, в совокупности информация, содержащаяся в рекламе, ввела потребителя в заблуждение. Выяснилось, что товар в акции не участвовал, в итоге цена оказалась больше, чем рассчитывала покупательница.

Вместе с тем сведения о том, что какой-либо товар, указанный в каталоге гипермаркета, может не участвовать в акции, в рекламе отсутствовали. Из нее следовало, что на всю продукцию в каталоге при наличии в магазине предусмотрены скидки.

Рекламодателю выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

Материалы дела направлены сотруднику УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении.
Актуальное
Читайте также
В «Пензаэнерго» призвали соблюдать правила электробезопасности во время сельхозработ Пензенский губернатор и руководитель «Т Плюс» обсудили вопросы теплоснабжения
Спортобъекты Пензы предложат скидки во Всемирный день здоровья Открытую площадку «Jazz May» помогут спроектировать архитекторы объединения «Вещь!»
Пензенская область вновь показала максимальную социально-политическую устойчивость Пловчиха из Пензы завоевала еще две золотые медали на ЧР в Саранске
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама