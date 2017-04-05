Пензенское УФАС признало ненадлежащей рекламу в каталоге гипермаркета «Лента» Общество

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области признала ненадлежащей рекламу молочной смеси «Combiotic Hipp», на которую в каталоге гипермаркета «Лента» была обещана скидка в размере 40%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С заявлением в антимонопольную службу обратилась покупательница, которой данная продукция не была продана по сниженной цене.

По данным УФАС, в совокупности информация, содержащаяся в рекламе, ввела потребителя в заблуждение. Выяснилось, что товар в акции не участвовал, в итоге цена оказалась больше, чем рассчитывала покупательница.

Вместе с тем сведения о том, что какой-либо товар, указанный в каталоге гипермаркета, может не участвовать в акции, в рекламе отсутствовали. Из нее следовало, что на всю продукцию в каталоге при наличии в магазине предусмотрены скидки.

Рекламодателю выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

Материалы дела направлены сотруднику УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении.