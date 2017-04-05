В Пензе демонтируют сразу три павильона «Цветы» Общество

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Демонтаж сразу трех павильонов «Цветы» осуществляется одновременно в разных районах Пензы.

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«У нас сейчас по павильонам «Цветы» одновременно сносится три объекта — на улице Суворова, [на пересечении улиц] Кулакова и Пушкина, а также на Измайлова», — сообщила ИА «PenzaNews» старший судебный пристав межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова в среду, 5 апреля.

Она уточнила, работы на этих объектах были начаты 31 марта, 3 и 4 апреля соответственно.

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По словам Веры Артемовой, предприниматель Сергей Мишинев, который ранее самовольно возвел торговые павильоны, обеспечил начало работ по демонтажу в дни, когда приставы-исполнители уже назначили проведение принудительного сноса каждого строения.

«По прибытии на место было установлено, что он начал снос самостоятельно», — пояснила собеседница агентства.

Старший судебный пристав добавила, что предприниматель должен завершить демонтаж до 20 апреля.

«Ему поставили план-график, в пределах которого он должен исполнять самостоятельно решение суда. В случае, если он не будет укладываться в план-график либо вообще приостановит работу, мы продолжим принудительный снос», — сказала Вера Артемова.