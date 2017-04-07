Жительница Шемышейского района оштрафована на 10 тыс. рублей за продажу самогона Общество

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено 43-летней жительнице Шемышейского района Пензенской области, которая признана судом виновной в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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«В январе 2017 года она продала местному жителю за 500 рублей около 4,5 литров спиртосодержащей жидкости домашней выработки — самогона — под видом алкогольной продукции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, проведенная экспертиза изъятой жидкости подтвердила, что проданный самогон представляет опасность для жизни и здоровья.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.