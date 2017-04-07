В Кузнецке прошла ярмарка вакансий для людей с инвалидностью Общество

Кузнецк, 7 апреля 2017. PenzaNews. Более 80 человек с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в ярмарке вакансий, состоявшейся в центре занятости населения Кузнецка Пензенской области.

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«Безработным гражданам было выдано 24 направления на работу», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

В городской администрации отметили, что на данный момент 57 работодателей заявили 94 вакансий в счет квоты для приема на работу инвалидов.

«За 3 месяца 2017 года за получением государственных услуг в сфере занятости обратились 67 инвалидов, из них 26 женщины. 43 человека были признаны безработными в установленном законом порядке. По состоянию на 1 апреля, на учете в центре занятости населения состоят 100 инвалидов, в том числе 38 женщин», — уточнили в мэрии Кузнецка.