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В Кузнецке прошла ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

11:57 | 07.04.2017 | Общество

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Кузнецк, 7 апреля 2017. PenzaNews. Более 80 человек с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в ярмарке вакансий, состоявшейся в центре занятости населения Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке прошла ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Безработным гражданам было выдано 24 направления на работу», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

В городской администрации отметили, что на данный момент 57 работодателей заявили 94 вакансий в счет квоты для приема на работу инвалидов.

«За 3 месяца 2017 года за получением государственных услуг в сфере занятости обратились 67 инвалидов, из них 26 женщины. 43 человека были признаны безработными в установленном законом порядке. По состоянию на 1 апреля, на учете в центре занятости населения состоят 100 инвалидов, в том числе 38 женщин», — уточнили в мэрии Кузнецка.
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