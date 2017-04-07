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В Пензе к чемпионату мира по футболу намечено увеличить число банкоматов

14:46 | 07.04.2017 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Дополнительные банкоматы планируется установить вблизи объектов инфраструктуры, которые планируется задействовать в Пензе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В Пензе к чемпионату мира по футболу намечено увеличить число банкоматов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Места их предполагаемого размещения стали предметом обсуждения на совещании, которое вице-мэр Андрей Шевченко провел с представителями банковского сектора в пятницу, 7 апреля.

«Участникам совещания был представлен доклад по результатам проведенного анализа наличия и уровня доступности банкоматов, терминалов, устройств самообслуживания, находящихся в непосредственной близости к объектам, предполагаемым к эксплуатации в период проведения чемпионата мира. В ходе дискуссии представители кредитных организаций высказали свои предложения, касающиеся мест установки устройств самообслуживания и перечня предоставляемых ими услуг», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.
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