В Пензенской области пройдут дни открытых дверей для налогоплательщиков Общество

Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. Дни открытых дверей будут организованы в офисах налоговых инспекций Пензенской области в рамках декларационной кампании 2017 года 14 и 15 апреля.

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Они пройдут во всех центральных офисах, расположенных Пензе, Заречном, Кузнецке, Сердобске, Каменке, Никольске, Нижнем Ломове и селе Бессоновка, а также в территориально-обособленном рабочем месте в Пензенском районе, Городище, Белинском, Колышлее, Шемышейке, Башмаково и Земетчино.

В рамках мероприятий все желающие смогут больше узнать о декларационной кампании 2017 года и получить консультации по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, порядку заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Каждый посетитель также получит возможность подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», сообщается на сайте ФНС в Пензенской области.