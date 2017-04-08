В Пензе более 5 тыс. человек приняли участие в акции «Вместе против террора» Общество

Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. Более 5 тыс. человек приняли участие в акции «Вместе против террора», которая состоялась на площади Ленина в Пензе в субботу, 8 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

В ней также приняли участие губернатор Иван Белозерцев, представители законодательной и исполнительной власти, общественники и жители областного центра. Они почтили память погибших в результате теракта в метро в Санкт-Петербурге.

Акция началась с минуты молчания, которую предваряли 14 ударов колокола, символизирующие 14 жизней, оборвавшихся в результате страшной трагедии.

Участники акции подчеркивали, что задача всех неравнодушных и здравомыслящих людей ― не допустить оправдания виновных в теракте, помнить тех, кто погиб и тех, кто ведет борьбу с терроризмом, защищая Отечество.

Обращаясь к собравшимся, председатель реготделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев отметил, что терроризм является низшим проявлением войны.

«Мы ― люди, видевшие войну, знаем, что такое терять близких. Сегодня мы скорбим вместе с теми, кто потерял жен, отцов, матерей, детей в Санкт-Петербурге», ― цитирует Владмира Холзинева пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Еще один взрыв — на станции «Площадь Восстания» — удалось предотвратить.

После этого в ряде городов России состоялись массовые акции под общим лозунгом «Вместе против террора». 6 апреля они прошли, в частности, на Манежной площади Москвы и у станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.