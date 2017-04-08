Более 200 человек написали «Тотальный диктант» в пензенском госуниверситете Общество

Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. 216 человек присоединились к масштабной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» на одной из трех городских площадок — в Пензенском государственном университете в субботу, 8 апреля.

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Участие в акции приняли люди разного возраста, а некоторые пришли написать диктант всей семьей.

Сначала все пришедшие, были направлены в актовый зал. Там к ним обратилась завкафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка», профессор Галина Канакина, которая отметила, что на четвертом для Пензенской области «Тотальном диктанте» ей приятно видеть людей, участвующих не первый раз.

«Кто-то уже достиг отличных результатов, но предела совершенству нет, кто-то еще только хочет приблизиться к заветной оценке, но самое главное, что вы любите русский язык», — сказала она.

После знакомства с темой диктанта, а также с его авторским прочтением, показанным на видео, собравшиеся были распределены по двум аудиториям историко-филологического факультета. Там они написали текст под диктовку преподавателей кафедры Марины Лунновой и Маргариты Болотской.

Жители Пензы услышали одну из трех частей диктанта, каждая из которых посвящена городам и рекам, близким сердца автора Леонида Юзефовича. Этот фрагмент общего текста получил название «Улан-Удэ. Селенга».

Диктант, насыщенный именами собственными, написание которых преподаватели заранее объяснили участникам акции, и сложными случаями пунктуации, содержит 276 слов.

Результаты будут размещены после 12 апреля на официальном сайте акции. До этого, 10 апреля, пройдет вебинар, на котором будет подробно рассказано о диктанте.

Даты работы над ошибками и награждения отличников пока не определены.