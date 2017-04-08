Форум «Ласточка» стартует в «Березовой роще» 19 апреля Общество

Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. Региональный молодежный форум «Ласточка» пройдет на базе санатория «Березовая роща» под Пензой с 19 по 21 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор многофункционального молодежного центра, депутат Законодательного собрания региона Олег Куроедов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, на форуме соберутся около 100 представителей студенчества, молодежных объединений и общественных организаций, которые будут работать по четырем направлениям.

«Я ― гражданин» ― работа патриотического направления и тем, посвященных развитию сельских территорий; направление, непосредственно связанное с развитием некоммерческих организаций и проектной деятельности в области социальной активности; направление творчества и здорового образа жизни, и четвертое направление — предпринимательство», ― пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что для участия в форуме необходимо оформить заявку на сайте «Молодежь России».

«Заявка подразумевает описание своего проекта. Затем будет происходить заочный отбор, по результатам которого молодые люди будут приглашены к участию в форуме», ― добавил Олег Куроедов.

По его словам, в настоящий момент уже подано около 70 заявок.

«Планируем, что у нас будет определенный конкурс, достаточно серьезный, потому что достаточно большое количество молодежи желает принять участие в форуме. Главное, чтобы были грамотно, квалифицированно составлены заявки, в которых были бы проекты, которые могли бы претендовать в дальнейшем на поддержку», ― отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сумма грантов, как ожидается, останется на уровне прошлого года.

«Мы выдавали премии в размере 40 тыс. рублей. Что касается всероссийского уровня, или уровня Приволжского федерального округа, в прошлом году суммы грандов были от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», ― сказал Олег Куроедов.

По его словам, в этом году на форуме ожидается ряд нововведений.

«Сквозная тема всего форума — экология. […] Также мы не могли не учесть тот факт, что в этом году наша страна принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который осенью пройдет в Сочи. Поэтому мы приглашаем для участия представителей организационного комитета всемирного фестиваля молодежи и студентов непосредственно всероссийского уровня. […] Одно из принципиальных отличий от прошлого года ― предусмотрена кейсовая работа», ― добавил депутат.

По его словам, участники будут работать над задачами и проблемами, которые существуют в Пензенской области.

«Мы эти задачи будем ставить, предлагать им самим выработать решения, по результатам которых лучшие проекты будут отобраны и также рекомендованы к внедрению уже непосредственно в нашем регионе», ― резюмировал Олег Куроедов.