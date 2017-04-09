Александру Гулякову планируется присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» планируется присвоить ректору Пензенского государственного университета, депутату Законодательного собрания региона Александру Гулякову.

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Проект соответствующего постановления опубликован на сайте областного парламента.

В нем поясняется, что Александра Гулякова предлагается отметить за особые заслуги Пензенской области и ее населением.

Гуляков Александр Дмитриевич родился в селе Баранчеевка Беднодемьяновского (ныне Спасского) района Пензенской области 5 мая 1956 года.

В 1973 году закончил беднодемьяновскую среднюю школу. Трудиться начал с 6 класса — работал вместе с отцом на комбайне штурвальным. Продолжил трудовую деятельность учителем физики и математики баранчеевской восьмилетней школы в родном селе.

С 1974 по 1976 годы проходил службу в Советской армии на острове Сахалин, после чего поступил на работу в органы внутренних дел, где прошел путь от рядового милиционера до начальника областного управления.

В 1983 году окончил юридическое отделение при Академии МВД СССР, в 1995 году — адъюнктуру Академии МВД РФ, получив специальность юриста и ученую степень кандидата юридических наук.

В 1992 году назначен начальником ОВД Беднодемьяновского района Пензенской области.

С сентября 1995 года — заместитель начальника отдела уголовного розыска УВД.

В феврале 1996 года возглавил следственное управление УВД.

Летом 1998 года в возрасте 42 лет был назначен начальником УВД Пензенской области.

В мае 1999 года присвоено звание генерал-майора милиции.

2 декабря 2007 года избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области четвертого созыва от регионального отделения партии «Единая Россия». На первой организационной сессии избран председателем Законодательного собрания.

В октябре 2012 года назначен директором педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, а в мае 2013 года — исполняющим обязанности ректора ПГУ.

14 октября 2012 года избран депутатом Законодательного Собрания Пензенской области пятого созыва.

С 26 ноября 2013 года — ректор Пензенского государственного университета.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейной медалью «200 лет МВД России», тремя ведомственными медалями МВД РФ за выслугу лет, именным оружием, знаком «Почетный сотрудник МВД РФ», орденом Святого благоверного князя Даниила Московского, почетным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».