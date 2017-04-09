В Пензе вдоль тротуаров планируется установить почти 11 км ограждений Общество Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ Пензы» объявило электронный аукцион на право заключения контракта на установку недостающих ограждений для безопасности пешеходов. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 21 млн. рублей. Работы будут финансироваться из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского. Читайте также

В Пензе проект «Безопасные и качественные дороги» выставлен на обсуждение Установку ограждений общей протяженностью почти 11 км планируется осуществить в рамках программы «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза» до 1 сентября 2017 года. Они появятся, в частности, на улицах Калинина, Свердлова, Окружной, Мира, Краснова, Пушанина, Беляева, Леонова, ИТР, Карла Маркса, Космодемьянской, Кулакова, Пушкина, Володарского и некоторых других. Электронный аукцион назначен на 27 апреля. Нашли ошибку в тексте?

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