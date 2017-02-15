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В Пензе проект «Безопасные и качественные дороги» выставлен на обсуждение

12:11 | 15.02.2017 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Проект «Безопасные и качественные дороги» выставлен на общественное обсуждение на портале «Открытая Пенза».

В Пензе проект «Безопасные и качественные дороги» выставлен на обсуждение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жителям предлагается ознакомиться с его описанием и при желании высказать свои комментарии или задать вопросы.

Планируется, что рациональные предложения будут направлены на рассмотрение в мэрию.

Как отмечается в описании проекта, Пензенская область стала участником приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который предполагает приведение в нормативное состояние и развитие дорог городских агломераций.

В пензенскую агломерацию вошли города Пенза и Заречный, а также Засечный сельсовет. Общая протяженность автодорог, включенных в агломерацию, составила более 881 км, из них в Пензе — 698 км.

Согласно проекту, в 2017 году в Пензе планируется провести ремонт на 61 улице на площади около 713 тыс. кв. метров, работы по замене дорожного бордюрного камня общей протяженностью 80,7 тыс. погонных метров и 365 погонных метров тротуарного бордюрного камня, по восстановлению 64 светофорных объектов, установке свыше 2 тыс. дорожных знаков, обустройству новых ограждений и искусственных неровностей. Также намечена комплексная реконструкция участка автодороги протяженностью 1,1 км по улице Антонова.

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Все мероприятия и работы в Пензе будут выполнены в 2017 году на общую сумму 1,03 млрд. рублей. Из них средства федерального бюджета составляют 515 млн. 65 тыс. рублей, областного — 257,5 млн. рублей и столько же городского.

На 2018 год запланированы мероприятия по ремонту 99 км автодорог в Пензе и обеспечению безопасности движения. Общий объем финансирования составит 1 млрд. 347 млн. рублей. Из них средства федерального бюджета составят 673 млн. 75 тыс. рублей, областного — 336 млн. 880 тыс. рублей и столько же городского.
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