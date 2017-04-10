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Двое пензенцев удостоены благодарности президента России

12:34 | 10.04.2017 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области удостоены благодарности президента России Владимира Путина.

Сотрудник учреждения «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр» Валентина Арчакова

Фото: Health.pnzreg.ru

В их числе — сотрудник учреждения «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр» Валентина Арчакова, которая трудится в коллективе более трех десятилетий.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, она показала себя как высококвалифицированный и исполнительный специалист, который является примером для других работников учреждения.

Валентина Арчакова неоднократно была отмечена почетными грамотами и благодарственными письмами учреждения, а также ведомственными наградами. Дважды — в 2005 и 2011 годах — она была награждена почетной грамотой Минздравсоцразвития Пензенской области, в 2014 году — грамотой Минздрава России.

Также указом главы государства от 7 апреля 2017 года благодарности президента России удостоен монтажник строительных машин АО «Управление механизации №2» Александр Великанов.
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