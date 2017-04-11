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В пензенском зоопарке начали переводить птиц в летние вольеры

08:11 | 11.04.2017 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского зоопарка начали переводить теплолюбивых птиц, зимовавших в специальных помещениях, в летние вольеры.

В пензенском зоопарке начали переводить птиц в летние вольеры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первыми вернулись на озеро пеликаны, за ними в прежний вольер переехали аисты. В начале мая планируется разместить на экспозиции попугаев», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте зверинца.

В нем добавляется, что у многих зверей и птиц начался брачный период.

«Ухаживает за самочкой каракал, держатся вместе яки. Некоторые обитатели зоопарка готовятся стать родителями: грифы, лебеди и другие водоплавающие птицы сели на гнезда. Уже обзавелись малышами гиббоны, игрунки, лемуры», — поясняется в тексте.
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