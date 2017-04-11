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Мэр Пензы и начальник КбшЖД обсудили двустороннее сотрудничество

12:17 | 11.04.2017 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев и начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в ходе встречи, состоявшейся во вторник, 11 апреля.

Мэр Пензы и начальник КбшЖД обсудили двустороннее сотрудничество

Фото: Penza-gorod.ru

Сначала они осмотрели входную группу подземного пешеходного перехода на станции Пенза-I со стороны автовокзала.

Начальник КбшЖД согласился с тем, что реконструкцию перехода необходимо продолжить, в том числе требуется устранить причины проникновения подземных вод, заменить асфальтовое покрытие и выполнить другие работы.

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Следующим пунктом визита стала детская железная дорога.

Виктор Кувайцев и Рашид Сайбаталов обсудили возможности развития территории в рамках программы благоустройства парков и скверов.

«Уверен, если появятся новые аттракционы, музей железнодорожной техники, это место может стать зоной семейного отдыха не только для жителей ГПЗ, но и для всего города», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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