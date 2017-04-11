14:52:13 Вторник, 11 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Наровчате с бассейна взыскана компенсация в пользу поскользнувшегося школьника

13:42 | 11.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Суд в Наровчате Пензенской области постановил взыскать с сельского бассейна компенсацию в пользу школьника, поскользнувшегося после занятий по плаванию.

В Наровчате с бассейна взыскана компенсация в пользу поскользнувшегося школьника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мальчик, находясь в помещении бассейна, нарушил инструкцию по технике безопасности при занятиях на воде. По окончании занятий, выйдя из воды, он побежал за своими шлепанцами, поскользнулся и упал, ударившись головой о кафельный пол. С полученными повреждениями он находился на стационарном лечении в пензенской областной детской больнице», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

По его словам, травмы, полученные мальчиком, были расценены как легкий вред здоровью.

«При вынесении решения судом было учтено, что несовершеннолетний получил телесные повреждения в результате отсутствия должного надзора за детьми со стороны тренера по окончании занятий по плаванию», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что суд удовлетворил требования матери учащегося частично.

«Взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего, а также ущерб в возмещение расходов на приобретение лекарств, по оплате услуг представителя и судебные расходы», — сказал представитель суда, не уточнив при этом сумму компенсации.

По его словам, решение пока не вступило в законную силу.
Актуальное
Читайте также
Мужчина пострадал в результате пожара на проспекте Строителей в Пензе Уроженец Архангельской области подозревается в краже техники с дачи в Пензе
Глава Заречного потребовал помочь людям, терпящим неудобства из-за «Победы» Кирилл Двуреченский готов стать главным тренером пензенского «Дизеля»
Найти нужную информацию на сайтах пензенских больниц станет проще Роман Людучин открыт для предложений от клубов КХЛ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама