В Наровчате с бассейна взыскана компенсация в пользу поскользнувшегося школьника Общество

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Суд в Наровчате Пензенской области постановил взыскать с сельского бассейна компенсацию в пользу школьника, поскользнувшегося после занятий по плаванию.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мальчик, находясь в помещении бассейна, нарушил инструкцию по технике безопасности при занятиях на воде. По окончании занятий, выйдя из воды, он побежал за своими шлепанцами, поскользнулся и упал, ударившись головой о кафельный пол. С полученными повреждениями он находился на стационарном лечении в пензенской областной детской больнице», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

По его словам, травмы, полученные мальчиком, были расценены как легкий вред здоровью.

«При вынесении решения судом было учтено, что несовершеннолетний получил телесные повреждения в результате отсутствия должного надзора за детьми со стороны тренера по окончании занятий по плаванию», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что суд удовлетворил требования матери учащегося частично.

«Взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего, а также ущерб в возмещение расходов на приобретение лекарств, по оплате услуг представителя и судебные расходы», — сказал представитель суда, не уточнив при этом сумму компенсации.

По его словам, решение пока не вступило в законную силу.