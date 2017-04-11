Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 15 апреля Общество

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Пожароопасный сезон в Пензенской области объявлен в период с 15 апреля по 15 октября 2017 года. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, ответственным ведомствам и органам власти поручено провести смотры, учения и тренировки по проверке сил и готовности к предупреждению и ликвидации возможных природных пожаров.

Главному управлению МЧС России по Пензенской области рекомендовано провести ряд надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе лесных пожаров.

Главам администраций муниципальных образований рекомендовано до 15 апреля разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов.

В случаях установления особого противопожарного режима рекомендовано привлекать к работе по профилактике и тушению возгораний добровольную пожарную охрану Пензенской области.

Также документом утвержден состав межведомственной рабочей группы по подготовке проектов решений, направленных на борьбу с лесными пожарами, и оценке готовности муниципальных образований к действиям в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.

Ее возглавил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Замещать его будут начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов и руководитель управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

Кроме того, в постановлении обозначены населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров. В этот список вошло 99 сел, поселков и деревень.