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В Пензе сформирован новый созыв молодежного правительства

09:52 | 12.04.2017 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Итоги конкурса на формирование четвертого созыва молодежного правительства Пензенской области, который будет осуществлять свою деятельность два года, подведены в минувший вторник, 11 апреля.

В Пензе сформирован новый созыв молодежного правительства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По итогам конкурса в новый состав вошли семь человек — Валерия Киселева, Сергей Нуждин, Николай Кузяков, Кирилл Никишин, Павел Голдин, Ирина Козлова и Юлия Авдонина.

Она закреплены за конкретными ведомствами: Николай Кузяков — за министерством экономики, Валерия Киселева — за Минсельхозом, Юлия Авдонина — за Минспорта, Павел Голдин за министерством образования, Кирилл Никишин — за Госжилстройтехинспекцией, Сергей Нуждин — за министерством культуры и туризма.

Члены нового состава молодежного правительства в ходе открытого голосования выбрали председателя — им стала Валерия Киселева.

Замещать ее будет Сергей Нуждин, секретарем стала Ирина Козлова, сообщается в группе молодежного правительства Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте».
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