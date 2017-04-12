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Штрафы до 200 тыс. рублей грозят нарушителям правил пожарной безопасности — Сергей Козлов

14:31 | 12.04.2017 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Штрафы до 200 тыс. рублей грозят в Пензенской области нарушителям правил пожарной безопасности, где обстановка остается напряженной. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов.

Штрафы до 200 тыс. рублей грозят нарушителям правил пожарной безопасности — Сергей Козлов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Штрафные санкции сейчас — от 1 тыс. до 1,5 тыс. на гражданина – владельца дома, на должностное лицо — от 15 тыс. до 30 тыс., на юридическое — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в среду, 12 апреля.

Сергей Козлов подчеркнул, что в случае введения особого противопожарного режима размер штрафных санкций вырастет в два раза.

Начальник управления пояснил, что в каждом муниципальном образовании активизирована профилактическая работа, причем рейды проводятся как днем, так и ночью.

«Ночью ужасная картина происходит на территории области — сжигают [мусор и траву], не соблюдая требования противопожарного режима», — отметил генерал-майор внутренней службы.

Сергей Козлов добавил, что особое внимание при патрулировании территорий будет уделено 99 населенным пунктам, примыкающим к лесным массивам.
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